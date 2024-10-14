Beşiktaş\'ın genç futbolcusu takımdan ayrılmak istiyor

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Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve yaşanan son şampiyonluğun mimarlarından olan kaleci Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı takımdaki geleceği için kararını verdi.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ta uzun süredir Mert Günok'un gerisinde kalan genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun siyah-beyazlı taraftarların da tepkilerinin ardından takımdan ayrılmak istiyor. Ersin, uygun bir teklif olması halinde oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. 23 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Beşiktaş forması ile sadece 1 maça çıktı.

FRANKFURT MAÇINDA ISLIKLANDI

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Eintracht Frankfurt ile iç sahada oynanan karşılaşmada bu sezon ilk kez siyah-beyazlı formayı giyen Ersin Destanoğlu, 3-1 kaybedilen maçın son dakikalarından taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.

SON ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARINDAN BİRİYDİ

Beşiktaş'ın 2020-2021 sezonunda yaşadığı son şampiyonlukta teknik direktör Sergen Yalçın, transfer ısrarlarına rağmen kaleyi emanet ettiği isim olan Ersin Destanoğlu, daha sonra formasını tecrübeli milli kaleci Mert Günok'a kaptırmıştı.