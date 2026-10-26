Beşiktaş, İstanbul Başakşehir'i 2-0 yendi, golleri Oh ile Olaitan attı - Son Dakika
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Beşiktaş, İstanbul Başakşehir'i 2-0 yendi, golleri Oh ile Olaitan attı

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini 76. dakikada Oh ve 89. dakikada Olaitan kaydederken Başakşehir'de Ba ile Karbownik, Beşiktaş'ta Trossard sarı kart gördü.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Candaş Elbil

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi (Dk. 65 Oh), Salih Özcan, Olaitan, Cerny (Dk. 56 Poku), Trossard, Vlahovic

İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Karbownik, Emin Bayram, Ba (Dk. 46 Hamza Güreler), Kharebashvili, Kemen, Umut Güneş (Dk. 78 Selke), Yusuf Sarı (Dk. 60 Brnic), Shomurodov (Dk. 75 Bertuğ Yıldırım), Olsen, Umut Bozok (Dk. 46 Kaluzinski)

Goller: Dk. 76 Oh, Dk. 89 Olaitan (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 37 Ba, Dk. 59 Karbownik (İstanbul Başakşehir), Dk. 61 Trossard (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği İstanbul Başakşehir'i 2-0 yendi.

48. dakikada ceza yayına kadar sokulan Kemen'in yerden şutunda kaleci Nübel, topu uzanarak kornere çeldi.

63. dakikada Brnic'ten gelen topu ceza yayının gerisinde önünde bulan Shomurodov'un sert şutunda kaleci Nübel, uçarak yaptığı kurtarışla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden kornere çeldi.

66. dakikada Emirhan Topçu'nun pasıyla soldan içe kat eden Oh'un uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutta kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı güçlükle çelmeyi başardı.

76. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Orta alanda Vlahovic'in kafa pasını Başakşehir savunmasından önce davranarak önüne alan Oh, hızla rakip kaleye yöneldi. Güney Koreli futbolcu, ceza sahası içinde kaleci Muhammed Şengezer'de sıyrıldıktan sonra hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu boş kaleye gönderdi.

80. dakikada Oh'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Poku'nun rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, kaleci Muhammed Şengezer ayaklarıyla topu çıkartarak gole izin vermedi.

89. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza yayının sağında önüne alan Olaitan, uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

Beşiktaş, maçı 2-0 kazandı.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigBaşakşehirBeşiktaşİstanbulSporSon Dakika

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