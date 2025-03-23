Beşiktaş, İstanbulspor'a Hazırlık Maçında Kaybetti - Son Dakika
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Beşiktaş, İstanbulspor'a Hazırlık Maçında Kaybetti

Beşiktaş, İstanbulspor\'a Hazırlık Maçında Kaybetti

Beşiktaş, İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu. İlk yarıyı geride kapatan Beşiktaş, ikinci yarıda eşitliği sağladı.

23.03.2025 15:12
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Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu.

Milli maçlar için verilen arada Beşiktaş, Ümraniye'de bulunan Nevzat Demir Tesisleri'nde Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaştı. Basına kapalı olarak oynanan mücadeleye siyah-beyazlılar; Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç, Alex Chamberlain, Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic, Elan Ricardo, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile 11'i ile sahaya çıktı. Göktuğ Baytekin, Yakup Arda Kılıç, Yusuf Can Calayır, Poyraz Gelen, Fahri Kerem Ay, Gedson Fernandes ve Arda Özüarap ise yedek soyundu.

İki takımın da kontrollü başladığı maçta İstanbulspor, 42. dakikada Emir Kaan Gültekin'in kaydettiği gol ile ilk devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Beşiktaş, sakatlıktan yeni dönen Gabriel Paulista'nın 50. dakikada attığı gol ile beraberliği yakaladı. Konuk ekip, 85. dakikada Diarra ve 90. dakikada Loshaj ile goller bularak müsabakayı 3-3-1 kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, İstanbulspor'a Hazırlık Maçında Kaybetti - Son Dakika

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