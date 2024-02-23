Beşiktaş, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kondisyon ve taktik çalışmalarına ağırlık verdi. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

23.02.2024 14:59
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Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü deplasmanda İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular kondisyon ve taktik çalışma üzerinde durdu. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, İstanbulspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: AA

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