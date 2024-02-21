Beşiktaş, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı. Dizinde ağrıları bulunan Arthur Masuaku dinlendirildi. Sakatlıkları süren Tayfur Bingöl, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Yakup Arda Kılıç ise antrenmana katılmadı. Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

21.02.2024 13:12  Güncelleme: 13:13
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, minyatür kale maç ve ardından dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Dizinde ağrıları bulunan Arthur Masuaku, tedbir amaçlı dinlendirildi. Sakatlıkları süren Tayfur Bingöl, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Yakup Arda Kılıç ise antrenmana katılmadı.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı idmanla İstanbulspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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