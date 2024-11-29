Beşiktaş, İtalya'da Galip Geldi

Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 9. haftasında deplasmanda İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı 83-68 yendi.
Trento kentindeki Il T Quotidiano Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-17 geride kapatan siyah-beyazlı ekip, ikinci çeyrekte oyun üstünlüğünü eline geçirdi ve soyunma odasına 39-32 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte farkı açan Beşiktaş, son bölüme 60-42 önde girmeyi başardı. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı da 83-68 kazandı.
Beşiktaş, A Grubu'ndaki 9. maçında 5. galibiyetini elde etti. Dolomiti Energia ise 6. yenilgisini yaşadı.
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