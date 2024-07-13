Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile ile transfer görüşmelerine başladı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile ile transfer görüşmelerine başladı

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı İtalyan futbolcu Ciro Immobile, İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel ve yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar ile İtalya'nın başkenti Roma'dan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 34 yaşındaki santrforu, bine yakın taraftar karşıladı. Immobile, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve taraftarın karşısına çıktı.

13.07.2024 02:10
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Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı İtalyan futbolcu Ciro Immobile, İstanbul'a geldi.

Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel ve yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar ile İtalya'nın başkenti Roma'dan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 34 yaşındaki santrforu, bine yakın taraftar karşıladı.

Ciro Immobile, Hüseyin Yücel ve Feyyaz Uçar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş formasıyla taraftarın karşısına çıkan İtalyan oyuncu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Yeni sezon için hazırım. Taraftar inanılmaz. Çok duygulandım." ifadesini kullandı.

Immobile, siyah-beyazlı taraftarların yanına giderek onlarla mutluluklarını paylaştı ve "Üçlü" çektirdi. Deneyimli futbolcunun, kendisine gösterilen ilgi karşısında gözleri doldu.

Bu transferin Beşiktaş'a hayırlı olmasını dileyen Hüseyin Yücel, "Bu taraftar, Beşiktaş'ın güzel günlerinin en iyisini hak ediyor. Rafa Silva transferinde, daha çok güzel günler göreceğimizi söylemiştim. Sözümüzü tutmaya devam edeceğiz. Başkanımız Hasan Arat'a ve Immobile'ye özel teşekkür ediyorum. Başkanımız pazarlıkları anbean takip etti ve hiç desteğini esirgemedi. Lazio çok direndi ancak Ciro Immobile'nin yaptığı fedakarlıklar sayesinde transferi 48 saatlik zorlu sürecin ardından bitirebildik." diye konuştu.

Feyyaz Uçar ise bir dünya yıldızını kadrolarına kattıklarını kaydetti. Immobile ile İtalyanca konuşan Uçar, 34 yaşındaki futbolcunun konuşmasının Türkçe çevirisini de gerçekleştirdi.

Ciro Immobile, kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele hareket etti.

Beşiktaş'ın, yarın gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından Immobile ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Son olarak İtalya temsilcisi Lazio'da forma giyen deneyimli futbolcu, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 11 gole imza attı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile ile transfer görüşmelerine başladı - Son Dakika

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