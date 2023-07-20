Beşiktaş, Jean Onana'yı transfer ediyor! Kamerunlu ön libero 4 yıllık sözleşme imzalayacak

Beşiktaş aradığı kanı Fransa'da buldu. Siyah-beyazlılar, Lens forması giyen Jean Onana'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Kara Kartal, 23 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 5.3 milyon euro ödeyecek.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

L'equipe Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş, Kamerunlu ön libero ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

21 MAÇTA 3 SARI KART GÖRDÜ

Ligue 1'de geçen sezon Jean Onana, 21 maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu, 807 dakika sahada kalırken 3 sarı kart gördü. Onana bu maçlarda takımına gol ya da asist katkısı veremedi.