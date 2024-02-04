 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş, Joe Worrall ile anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Joe Worrall ile anlaştı

Beşiktaş, Joe Worrall ile anlaştı

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki savunma oyuncusu Joe Worrall'ı transfer etti. Worrall, Trabzonspor maçını tribünden takip etti.

04.02.2024 20:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki savunma oyuncusu Joe Worrall, Trabzonspor maçını tribünden takip etti.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'ın İngiliz stoperi Joe Worrall ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, Worrall'ı sağlık kontrollerinden geçirmek ve ardından sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a getirdi.

27 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Trabzonspor müsabakasını da tribünden takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Nottingham Forest, Trabzonspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Joe Worrall ile anlaştı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 20:52:30. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Joe Worrall ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement