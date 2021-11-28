Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'nda Erdinç dönemi sona erdi

Beşiktaş Kulübü, Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Erdal Erdinç ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "2021-22 sezonu başında Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımımızın Baş Antrenörlüğüne getirilen Erdal Erdinç ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erdal Erdinç'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Erdal Erdinç ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Hayat sen planlar yaparken başına gelenlermiş. Güzel hedeflerle çıktığımız yolda dört ay içerisinde yaşamadığımız sakatlık, hastalık ve talihsizlik kalmadı. Ender görülen bir sezon başlangıcı sonrası, süreç içerisindeki gidişatın can sıkıcı boyutlara ulaşması nedeniyle, sürdürmekte olduğum Beşiktaş HDI Sigorta Başantrenörlüğü görevinden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Bu süre boyunca desteklerini esirgemeyen idarecilerime, teknik ve sağlık ekibime, BJK Akatlar Spor Salonu'ndaki çalışma arkadaşlarıma, büyük Beşiktaş taraftarlarına ve en önemlisi oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yarınınız dünden güzel olsun. Hoşça kalın."