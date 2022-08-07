Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Yağmur Taşar'ı transfer etti - Son Dakika
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Yağmur Taşar'ı transfer etti

07.08.2022 18:59
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Yağmur Taşar'ı transfer etti

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, milli basketbolcu Yağmur Taşar'ı kadrosuna kattı.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, milli basketbolcu Yağmur Taşar'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları kapsamında son olarak Mersin Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen şutör oyun kurucu Yağmur Taşar ile sözleşme imzaladı.

Kariyerine Galatasaray'da başlayan Yağmur Taşar, sonrasında İstanbulgücü, Sakarya Yükseliş, Urla Belediyespor'da forma giydikten sonra geçen sezonu Mersin temsilcisinde geçirdi. 23 yaşındaki basketbolcu, 6,4 sayı, 3,3 ribaund ve 2,7 asist ortalamalarıyla oynadı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Yağmur Taşar'ı transfer etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Yağmur Taşar'ı transfer etti - Son Dakika
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