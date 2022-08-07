Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları kapsamında son olarak Mersin Büyükşehir Belediyespor 'da forma giyen şutör oyun kurucu Yağmur Taşar ile sözleşme imzaladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Yağmur Taşar'ı transfer etti - Son Dakika

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