Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda Suat Okyar dönemi - Son Dakika
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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda Suat Okyar dönemi

19.07.2022 18:48
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda Suat Okyar dönemi

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Suat Okyar getirildi.

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Suat Okyar getirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'mızın teknik direktörlüğüne, 2009 yılından bu yana Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde kadın futbol ve akademi takımlarında çeşitli görevlerde bulunan Suat Okyar getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Suat Okyar'a görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Vodafone, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda Suat Okyar dönemi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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