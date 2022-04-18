Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Tülin Kuyucak'ı transfer etti - Son Dakika
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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Tülin Kuyucak'ı transfer etti

18.04.2022 17:17
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Tülin Kuyucak'ı transfer etti

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, gelecek sezondan geçerli olmak üzere Hollanda ekibi FC Eindhoven'dan Tülin Kuyucak ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, gelecek sezondan geçerli olmak üzere Hollanda ekibi FC Eindhoven'dan Tülin Kuyucak ile sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı takım, 19 Yaş Altı Milli Takımı oyuncularından 18 yaşındaki Tülin Kuyucak'ı kadrosuna dahil etti.

Tülin Kuyucak, Hollanda'nın Eindhoven kentinde Beşiktaş Kadın Futbol ve Spor Okulları Direktörü Necmettin Çelikhan ile bir araya gelerek kendisini gelecek sezondan itibaren siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

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Eindhoven, Beşiktaş, Hollanda, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Tülin Kuyucak'ı transfer etti - Son Dakika


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