Beşiktaş kadrosunda değişim zamanı geldi

Süper Lig 'de cuma günü Kasımpaşa'ya misafir olacak Siyah-Beyazlılar'da teknik ekip, bu karşılaşmanın ilk 11'inde değişiklik yapmaya karar verdi. Vodafone Park'ta geçen hafta oynanan ve 4-0 sona eren müsabakada oyuncularının ortaya koyduğu performans sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın, takımın 2 genç oyuncusuna şans verme kararı verdi. Tecrübeli teknik adamın bu doğrultuda Kasımpaşa mücadelesinde sol bek hattında sakatlığını atlatan Rıdvan Yılmaz'a forma vermesi bekleniyor. Giresunspor karşılaşmasında sahada yer alan takımda seyirci tarafından tek eleştirilmeyen isim olan Can Bozdoğan da orta sahaya geçiyor. Başarılı oyuncunun, Miralem Pjanic'le birlikte Beşiktaş'ın orta alanında forma giymesi bekleniyor.

KALEDE MECBURİ DEĞİŞİM

Mert Günok'un sezonu kapatmasının ardından kalede eldivenleri Ersin Destanoğlu'na verecek olan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, savunma ikilisini de Montero ve Vida'dan kurması bekleniyor. Sağ bekte görev, yine Valentin Rosier'e verilecek. Kanatlarda Kevin N'Koudou ve Rachid Ghezzal, ileri bölgede de Michy Batshuayi olacak.