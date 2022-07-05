SPOR Beşiktaş, kamp için Avusturya'ya geldi

Beşiktaş kafilesinde Saiss, Ghezzal ve N'Koudou yarın, Weghorst da birkaç gün içinde kampa katılacak. Siyah beyazlı takımda Eintracht Frankfurt 'a transferi askıya alınan Rıdvan Yılmaz takımla birlikte Avusturya'ya geldi.

Kaynak: DHA

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