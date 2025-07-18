Beşiktaş Kampı Tamamlandı - Son Dakika
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Beşiktaş Kampı Tamamlandı

Beşiktaş Kampı Tamamlandı
18.07.2025 10:50
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Beşiktaş, Avusturya kampını tamamlayıp İstanbul'a dönerken transfer eksiklikleri gündemde.

BEŞİKTAŞ, 14 günlük Avusturya kampını tamamladı ve bugün öğleden sonra İstanbul'a dönecek.

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda 24 Temmuz'da Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak olan siyah beyazlılar, Avusturya'da hem sezonun hem de bu önemli maçın hazırlıklarını yaptı. Kamp boyunca ağırlıklı olarak sabah sahada, akşam salonda antrenman yaptıran Ole Gunnar Solskjaer, 4 hazırlık maçında hemen hemen tüm oyunculara şans vererek herkesin durumunu yakından görme fırsatı elde etti.

Yeni santrfor Tammy Abraham'a göre oyun sistemi kuracak olan ve bunu açıkça belirten Solskjaer, antrenmanlarda ve maçlarda 4-2-3-1 sistemi üzerinde dururken, ara ara santrforsuz 4-6-0 sistemini de uygulatmaktan vazgeçmedi.

KANAT VE 6 NUMARA EKSİKLİĞİ NET OLARAK GÖZE ÇARPIYOR

Santrfora Tammy Abraham, orta sahaya Orkun Kökçü'yü, sol beke Jurasek'i alan Beşiktaş'ın, geçen sezon en çok eksiğini hissettiği kanat ve 6 numara mevkisine henüz transfer yapılmadı.

Oynanan hazırlık maçlarında Rashica, Joao Mario, Rafa, Muci, Arroyo gibi isimler sürekli denense de hem hücumda hem de savunmaya yardımda yeterli seviyede kanat oyuncusunun olmadığı, maçlarda çok net bir şekilde göze battı. Aynı şekilde verilen pozisyonların ortadan geçişler ve kanat arkasına sarkıtılan pozisyonlardan doğması da takımda 6 numara eksikliğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Mevcut 6 numaralardan Al Musrati'nin antrenmanlarda ve maçlarda sıfır konsantrasyonda olması, her an ayrılacağının en büyük işareti. Amir ve Kartal iyi niyetli olsalar da şampiyonluk yarışında yüksek katkı sağlayacak seviyede değiller. Tüm bunların ışığında en az iki kanat ve bir 6 numara transferi kaçınılmaz durumda. Gedson Fernandes'in bonservisinin Benfica'dan alınması ve akabinde hemen satılması durumunda da yine bir 8 numara transferi gerekli hale gelecek gibi.

GİDECEK OYUNCU SAYISI ÇOK FAZLA

Son oynanan Petrzalka maçı da gösterdi ki Beşiktaş'ta yolların ayrılacağı oyuncu sayısı bir hayli fazla.

Slovakya ikinci lig takımı karşısında ilk yarıda yokları oynayan takımdan Emrecan Uzunhan, Tayyip Talha, Elan Ricardo, Emrecan Terzi ve hem Van Bronckhorst hem de Solskjaer'in orta sahada bir yere yerleştiremediği Salih Uçan gönderilmeye aday isimler. Bunların yanı sıra Onana, Amir Hadzihmetovic, Al Musrati,

Bakhtiyor Zaynutdinov da gidecek isimler olarak sıralanıyor. Genç santrforlar Semih ve Mustafa'dan birinin mutlaka kiralık gönderilmesi de söz konusu. Ancak Mustafa'nın sakatlığının durumu isim konusunda belirleyici olacak.

Kaynak: DHA

Avusturya, İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Kampı Tamamlandı - Son Dakika

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