Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanı hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanı hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı. Antrenman öncesinde Türk bayrağı etrafında toplanan futbolcular, verdikleri pozla Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile 1 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman öncesinde Türk bayrağının etrafında toplanan futbolcular, verdikleri pozla Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, ısınma koşularıyla idmana başladı. 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yapan futbolcular, günü savunma ve hücum çalışmasıyla tamamladı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigCumhuriyet BayramıKasımpaşaBeşiktaşPazarSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
Köylüler direğe bakınca donup kaldı Köylüler direğe bakınca donup kaldı
70 yıl önce adaya getirdiler Sonra başlarına bela oldu 70 yıl önce adaya getirdiler! Sonra başlarına bela oldu
İzmir’de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
İspanya’daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı Yetkililerden kahreden bir çağrı var İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var
15:46
Kapadokya’da peri bacası çöktü Ölü ve yaralılar var
Kapadokya'da peri bacası çöktü! Ölü ve yaralılar var
15:32
Çölün ortasında şaşırtan manzara Yayılmasını durduramıyorlar
Çölün ortasında şaşırtan manzara! Yayılmasını durduramıyorlar
14:33
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
14:25
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
14:20
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı TFF’den jet açıklama geldi
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı! TFF'den jet açıklama geldi
14:01
Sinem Dedetaş’a ev hapsi şartıyla tahliye
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 15:48:56. #.0.3#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanı hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android