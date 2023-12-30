Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde U-19 akademi takımı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümü salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Ardından sahada yapılan ayak tenisi ve çeşitli oyunlarla sona erdi. Antrenmanın ikinci bölümü ise kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, şut çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Öte yandan Siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan oyunculardan biri olan Rachid Ghezzal, antrenmanda takımla birlikte yer aldı.

Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.