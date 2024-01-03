Beşiktaş, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 19'uncu haftasında 5 Ocak Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmanın ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.