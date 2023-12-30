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Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Günün ikinci antrenmanında ısınma koşuları, pas çalışması ve şut çalışması yapıldı. Antrenman dar alanda çift kale maçla tamamlandı. Beşiktaş, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
30.12.2023 - 19:25,
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 19 yaş altı akademi takımı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde başlayan günün ikinci ve son antrenmanı, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı.

Şut çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA
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