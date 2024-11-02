Beşiktaş Kasımpaşa'yı 1-0 Önde Tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş Kasımpaşa'yı 1-0 Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 1-0'la mağlup etti. Gol, Ernest Muçi'den geldi.

02.11.2024 20:09
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Rafa Silva'nın pasında sol kanatta topla buluşan Ernest Muçi, ceza sahası içi sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarpıp kaleci Andreas Gianniotis'de kaldı.

22. dakikada Arthur Masuaku kullandığı hatalı taç atışında topu önünde Nuno da Costa, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

34. dakikada sağ taraftan Claudio Winck'in yerden içeri çevirdiği topu Emirhan Topçu ayağıyla uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası dışına açılan topa Haris Hajradinovic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

41. dakikada kendi yarı alanından sol çaprazdan ceza sahasına giren Ciro Immobile'nin vuruşunda kaleci Andreas Gianniotis topu kornere çeldi.

45+3. dakikada sol taraftan Arthur Masuaku'nun ortasında arka direkte Ernest Muçi topu ağlara gönderdi. 1-0

Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Çimen, Samet Çavuş

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Al-Musrati, Salih Uçan, Joao Mario, Bahtiyor Zaynutdinov, Can Keleş, Emrecan Terzi, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Kevin Rodrigues, Loret Sadiku, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Antonin Barak, Ben Ouanes, Nuno da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Gökhan Gül, Cafu, Josip Brekalo, Erdem Çetinkaya, Jhon Espinoza, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Aytaç Kara, Yunus Atakaya

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Gol: Ernest Muçi (dk. 45+3) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Emirhan Topçu (Beşiktaş), Antonin Barak (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Kasımpaşa'yı 1-0 Önde Tamamladı - Son Dakika

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