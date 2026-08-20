Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i 3-0 Yendi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i 3-0 ile geçti.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i 3-0'lık skorla geçen Beşiktaş, bu sezon oynadığı altıncı resmi müsabakada da kalesini gole kapatmayı başardı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı Kauno Zalgiris karşılaşmasından 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla siyah-beyazlıların savunmadaki başarılı performansı da devam etti.
Kartal, bu sezonki altıncı resmi karşılaşmasından da gol yemeden ayrıldı.
Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanan Midtjylland maçlarını 1-0 ve 2-0'lık skorlarla kazanan siyah-beyazlı ekip, 3. eleme turunda Hradec Kralove'ye karşı da hem iç sahada hem de deplasmanda 1-0 galip geldi.
Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında ise evinde Eyüpspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i 3-0 Yendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?