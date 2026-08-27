Beşiktaş, Kauno Zalgiris ile Golsüz Eşitlikte - Son Dakika
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Beşiktaş, Kauno Zalgiris ile Golsüz Eşitlikte

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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş, deplasmanda Kauno Zalgiris ile ilk yarıyı 0-0 tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, deplasmanda Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Debeljuh, kaleci Nübel'le karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

31. dakikada Cerny'nin uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Olaitan'ın şutunda defansa çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

32. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan İlhan Fakılı'nın şutunda top yan direğe çarparak auta çıktı.

Stat: Dariaus Ir Gireno

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Guadalupe Porras Ayuso, Guillermo Santiago Sacristan

Kauno Zalgiris: Mikelionis, Moutachy, Lekiatas, Hernandez, Edokpolor, Karashima, Fiolic, Kalik, Riberio, Ourega, Debeljuh

Yedekler: Tomas Svedkauskas, Marko Konatar, Lirim Kastrati, Amine Benchaib, Gratas Sirgedas, Vykintas Slivka, Motiejus Burba, Franco Baldassarra, Leon Krekovic, Renan

Teknik Direktör: Zeljko Sopic

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih Özcan, Kartal Kayra, Olaitan, Cerny, İlhan Fakılı, Vlahovic

Yedekler: Doğan Alemdar, Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Yasin Özcan, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Orkun Kökçü, Hyeon-Gyu Oh, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy

Teknik Direktör: Vincenzo Italiano

Sarı kart: Kalik (Kauno Zalgiris)

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Kauno Zalgiris ile Golsüz Eşitlikte - Son Dakika

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