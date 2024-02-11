Beşiktaş, Kayseri'ye geldi ve taraftarlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Kayseri'ye geldi ve taraftarlarla buluştu

Beşiktaş, Kayseri\'ye geldi ve taraftarlarla buluştu

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı kafile, özel uçakla Kayseri'ye geldi ve taraftarlar tarafından karşılandı. Taraftarlar, teknik direktör ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunarak çiçek verdi. Beşiktaş taraftarları, kafileyi konaklayacakları otele meşalelerle uğurladı. Maç yarın saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak.

11.02.2024 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş, Kayseri'ye geldi.

Özel uçakla Kayseri Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Tezahüratlarla takımlarına destek veren taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Fernando Santos ile futbolculara çiçek verdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, kafileyi konaklayacağı otele meşale yakarak uğurladı.

Mondihome Kayserispor ile Beşiktaş yarın saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kayserispor, Beşiktaş, Kayseri, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Kayseri'ye geldi ve taraftarlarla buluştu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 01:20:00. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Kayseri'ye geldi ve taraftarlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement