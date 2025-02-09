Beşiktaş, Keny Arroyo'yu Kadrosuna Kattı - Son Dakika
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Beşiktaş, Keny Arroyo'yu Kadrosuna Kattı

Ekvadorlu genç kanat oyuncusu Keny Arroyo, Beşiktaş'a transfer oldu ve İstanbul'a ulaştı.

09.02.2025 01:07
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Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroya, İstanbul'a geldi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, ilk olarak kanat bölgesine takviye yaparak Keny Arroya'yı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Ekvador Ligi ekiplerinden Independiente del Valle forması giyen Arroya ile anlaşma sağladı ve 18 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

Keny Arroyo'yu taşıyan uçak, 17 saatlik yolculuğun ardından Amsterdam aktarmalı olarak İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne geldi. 2006 doğumlu oyuncu, daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı. Genç futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

4.5 yıllık sözleşme imzalanan 18 yaşındaki oyuncu, bu sezonun kalan kısmında Beşiktaş'tan 400 bin euro maaş kazanacak. Beşiktaş, kalan yıllarda ise oyuncuya yıllık 800 bin euro maaş ödeyecek.

Ekvador temsilcisi Independiente del Valle altyapısında yetişen 18 yaşındaki kanat oyuncusu, sergilediği performansla bir önceki sezon A takıma yükseldi. Arroyo, iki kez Ekvador Milli Takımı forması giydi.

Geçtiğimiz sezon Independiente formasıyla tüm kulvarlarda toplam 43 müsabakada forma giyen Keny Arroyo, 5 gol atarken 8 de asist yaptı.

Siyah-beyazlılar, Güney Amerikalı oyuncunun transferini "Emniyet kemerlerinizi bağlayın, Cheche Show başlamak üzere!" diye duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş, istanbul, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Keny Arroyo'yu Kadrosuna Kattı - Son Dakika

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