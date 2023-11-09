Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile kozlarını paylaştı.
Maça iyi başlayan konuk takımda 38'de sağ kanattan açılan ortada koşu gösteren Faris Moumbagna topu ağlara gönderdi durum 1-0.
İkinci yarıya da baskılı başlayan Norveç ekibinde 49'da sol kanatta bir anda boş kalan Faris Moumbagna ceza sahasına rahat girdi ve aşırtma vuruşla farkı ikiye çıkardı.
64'de ön alan baskısında Rebic topu kazandı ve Tayfur ile buluşturdu. Tayfur mükemmel bir son vuruşla farkı bire indirdi.
Beşiktaş, son 15 dakikada oyunu Bodo sahasına yıksa da bir türlü eşitlik golünü bulamadı. Son bölümde özellikle Muleka ile çok net bir gol fırsatından yararlanamadı ve sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Konferans Ligi'nde sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu - Son Dakika