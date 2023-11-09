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Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Konferans Ligi'nde sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu - Son Dakika

Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Konferans Ligi'nde sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu

09.11.2023 22:40  - Güncelleme: 23:05

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta maçında Bodo/Glimt'e 2-1 yenildi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile kozlarını paylaştı.

MOUMBAGNA PERDEYİ AÇTI

Maça iyi başlayan konuk takımda 38'de sağ kanattan açılan ortada koşu gösteren Faris Moumbagna topu ağlara gönderdi durum 1-0.

Beşiktaş, Konferans Ligi'nde sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 yenildi

YİNE MOUMBAGNA

İkinci yarıya da baskılı başlayan Norveç ekibinde 49'da sol kanatta bir anda boş kalan Faris Moumbagna ceza sahasına rahat girdi ve aşırtma vuruşla farkı ikiye çıkardı.

Beşiktaş, Konferans Ligi'nde sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 yenildi

TAYFUR'DAN HARİKA GOL

64'de ön alan baskısında Rebic topu kazandı ve Tayfur ile buluşturdu. Tayfur mükemmel bir son vuruşla farkı bire indirdi.

Beşiktaş, Konferans Ligi'nde sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 yenildi

SON BÖLÜMDEKİ BASKI SONUÇ GETİRMEDİ

Beşiktaş, son 15 dakikada oyunu Bodo sahasına yıksa da bir türlü eşitlik golünü bulamadı. Son bölümde özellikle Muleka ile çok net bir gol fırsatından yararlanamadı ve sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş, Konferans Ligi'nde sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 yenildi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Bodo Glimt, Beşiktaş, Norveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Konferans Ligi'nde sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Konferans Ligi'nde sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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