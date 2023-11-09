Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Konferans Ligi'nde sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile kozlarını paylaştı.

MOUMBAGNA PERDEYİ AÇTI

Maça iyi başlayan konuk takımda 38'de sağ kanattan açılan ortada koşu gösteren Faris Moumbagna topu ağlara gönderdi durum 1-0.

YİNE MOUMBAGNA

İkinci yarıya da baskılı başlayan Norveç ekibinde 49'da sol kanatta bir anda boş kalan Faris Moumbagna ceza sahasına rahat girdi ve aşırtma vuruşla farkı ikiye çıkardı.

TAYFUR'DAN HARİKA GOL

64'de ön alan baskısında Rebic topu kazandı ve Tayfur ile buluşturdu. Tayfur mükemmel bir son vuruşla farkı bire indirdi.

SON BÖLÜMDEKİ BASKI SONUÇ GETİRMEDİ

Beşiktaş, son 15 dakikada oyunu Bodo sahasına yıksa da bir türlü eşitlik golünü bulamadı. Son bölümde özellikle Muleka ile çok net bir gol fırsatından yararlanamadı ve sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.