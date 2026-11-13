Beşiktaş, Konyaspor deplasmanı hazırlığı için Nevzat Demir\'de çalıştı

BEŞİKTAŞ, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı. Antrenman gerçekleştirilen minyatür kale maçın ardından dar alanda yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.