Beşiktaş, Konyaspor deplasmanı hazırlığı için Nevzat Demir\'de çalıştı

Beşiktaş, Konyaspor deplasmanı hazırlığı için Nevzat Demir'de çalıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konyaspor deplasmanına hazırlanan Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde Vincenzo Italiano yönetiminde antrenman yaptı. Siyah-beyazlıların çalışması minyatür kale maçın ardından çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
BEŞİKTAŞ, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı. Antrenman gerçekleştirilen minyatür kale maçın ardından dar alanda yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: DHA
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