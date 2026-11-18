Beşiktaş, Konyaspor deplasmanı öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde çalıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'la oynayacak Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Vincenzo Italiano yönetiminde antrenman yaptı. Siyah-beyazlılar yarın da hazırlıklarını sürdürecek.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirildi.
Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, ısınma koşularıyla başladığı antrenmana 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maç, savunma organizasyonları ve top kapma çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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