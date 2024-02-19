Beşiktaş - Konyaspor Maçının İlk Yarısı Golsüz Sonuçlandı - Son Dakika
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Beşiktaş - Konyaspor Maçının İlk Yarısı Golsüz Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulmakta zorlandı. Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy ve Rashica'nın şutları sonuçsuz kaldı. Kaleciler Slowik ve Muçi ise önemli kurtarışlar yaparak takımlarını gole engel oldular.

19.02.2024 21:35  Güncelleme: 21:36
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- Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Muçi'nin pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un çaprazdan sert şutunda kaleci Slowik topu kornere çeldi.

23. dakikada Muçi'nin ceza sahası yayı önünden yaptığı sert şutta kaleci Slowik soluna uzanarak topu kontrol etti.

34. dakikada Rashica'nın ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

Beşiktaş - Konyaspor Maçının İlk Yarısı Golsüz Sonuçlandı
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Beşiktaş - Konyaspor Maçının İlk Yarısı Golsüz Sonuçlandı - Son Dakika
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