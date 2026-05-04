Beşiktaş Konyaspor maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Beşiktaş ile Konyaspor maçını hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Konyaspor, yarın karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak müsabakada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak. - İSTANBUL