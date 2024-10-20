Beşiktaş, Konyaspor'u 2-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Boranijasevic'in sağ taraftan ortasına kale önünde Kramer vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.
22. dakikada sol taraftan Masuaku'nun ortasında arka direkte topla buluşan Semih Kılıçsoy'un şutunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.
23. dakikada sağ taraftan Masuaku'nun kullandığı köşe vuruşunda kaleci Slowik'in yumrukladığı top ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Immobile'nin önünde kaldı. Immobile'nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
28. dakikada Rafa Silva'dan aldığı pasla sol taraftan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy, Boranijasevic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
30. dakikada penaltıda topun başına geçen Ciro Immobile'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
45+2. dakikada Konyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topta sağ tarafta araya giren Muçi, pasını ceza sahası içindeki Rafa Silva'ya aktardı. Rakibinden sıyrılan Rafa Silva, altıpas içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
Hakemler: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Ali Can Alp
Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile
Yedekler: Emir Yaşar, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Al-Musrati, Salih Uçan, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zainutdinov, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst
Konyaspor: Jakub Slowik, Nikola Boranijasevic, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme Sitya, Emmanuel Boateng, Riechedly Bazoer, Pedrinho, Danijel Aleksic, Yusuf Erdoğan, Blaz Kramer
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Louka Prip, Marko Jevtovic, Alessane Ndao, Ufuk Akyol, Hamidou Keyta, Oğulcan Ülgün, Melih İbrahimoğlu, Melih Bostan
Teknik Sorumlu: Fatih Serkan Albayrak
Goller: Ciro Immobile (dk. 30 pen.), Rafa Silva (dk. 45+2) (Beşiktaş)
Sarı kart: Adil Demirbağ (Konyaspor) - İSTANBUL
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