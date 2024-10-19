Beşiktaş Konyaspor'u Ağırlıyor

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde çıktığı 7 mücadelede 5 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 17 puanla 3. sırada girdi.

Lider Galatasaray ve Trabzonspor ile Süper Lig'in namağlup 3 takımından biri olan siyah-beyazlılar, Konyaspor'u yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile oynayacağı maç öncesinde moral bulmaya çalışacak.

Konyaspor ise bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Trendyol Süper Lig'in kalan bölümünde yaptığı 8 müsabakanın 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 3'ünden mağlubiyetle ayrılan yeşil-beyazlı ekip, 11 puanla 8. basamakta yer aldı.

Beşiktaş'ta 2 sakat

Siyah-beyazlı takımda Konyaspor mücadelesi öncesi 2 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

UEFA Uluslar Ligi'nde Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanan müsabakada sakatlık yaşayan Kosovalı futbolcu Milot Rashica, yarın sahada olamayacak.

Süper Lig'in 8. haftasındaki Gaziantep FK maçında sakatlanan Brezilyalı oyuncu Gabriel Paulista da takımdaki yerini alamayacak.

Galatasaray derbisi öncesi Al Musrati ceza sınırında

Beşiktaş'ta Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Al Musrati, yarın kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 10. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.