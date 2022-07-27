İskoçya 1. Ligi takımlarından Rangers FC'ye transfer olan Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin konuğu oldu. Çebi; siyah-beyazlıların futbol akademisinde yetişen, 2018-19 sezonundan bu yana giydiği Futbol A Takım formasıyla kazanılan Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Rıdvan Yılmaz'a, yeni kulübünde Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil edeceğini inandığını belirterek başarılar diledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Başkan Ahmet Nur Çebi, Rıdvan Yılmaz'a başarılar diledi - Son Dakika

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