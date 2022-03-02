Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den yatağa bağımlığı yaşayan taraftara telefon sürprizi - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den yatağa bağımlığı yaşayan taraftara telefon sürprizi

02.03.2022 14:13
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den yatağa bağımlığı yaşayan taraftara telefon sürprizi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa bağımlı yaşayan taraftarla telefonla görüştü.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa bağımlı yaşayan taraftarla telefonla görüştü.

Antalya'ya giderken içinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yatağa bağımlı hale gelen 36 yaşındaki Zafer Altınışık, Beşiktaş fanatikliğiyle tanınıyor.

Televizyondan takımın maçlarını hiç kaçırmayan Altınışık'ın en büyük hayali, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile telefonda görüşerek gerçeğe dönüştü.

Çebi, yakından takip ettiği Altınışık'ı stadyumda görmek istediğini bildirdi.

Altınışık ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den yatağa bağımlığı yaşayan taraftara telefon sürprizi

YORUMLAR
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13 yıldır yatağa mahkum Beşiktaş taraftarı Başkan Çebi ile telefonda görüştü 13 yıldır yatağa mahkum Beşiktaş taraftarı Başkan Çebi ile telefonda görüştü SPOR Başkan Çebi, 13 yıldır yatağa mahkum Beşiktaş taraftarı Zafer'in hayalini gerçekleştirdi SPOR Başkan Çebi, 13 yıldır yatağa mahkum Beşiktaş taraftarı Zafer'in hayalini gerçekleştirdi

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den yatağa bağımlığı yaşayan taraftara telefon sürprizi - Son Dakika


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