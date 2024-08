Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Büyük Taarruz\'un 102. yıl dönümünde anma programına katıldı

Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen anma ve kutlama programına katıldı.

Taraftarlarla birlikte zafer yolunda yürüyen Başkan Arat, daha sonra Kocatepe'deki anıta çelenk bıraktı.

Burada konuşan Arat, ulusun bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından birini anmak için toplandıklarını belirtti.

Kocatepe'nin, milletin bağımsızlık mücadelesinin kalbinin attığı yer olduğunu kaydeden Arat, şöyle konuştu:

"Anadolu'nun kurtuluşunu sağlayan bu şanlı Taarruz, 26 Ağustos 1922'de, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk tarafından sabahın ilk ışıklarıyla burada başlatılmıştır. Atatürk'ün yanında İsmet Paşa ve Fevzi Paşa vardı. Beşiktaş İnönü Stadı'nın adı, İsmet İnönü'den gelmektedir. Bunu çocukların iyi bilmesi lazım. 30 Ağustos'ta zaferle taçlanan bu büyük savaş, Türk ordusunun kahramanlık destanlarıyla tarihine geçmiştir. Afyonkarahisar Kocatepe'nin zirvesinde, 1874 rakımda, milletimizin yeniden doğuşunun yolu açılmıştır.

Bu zafer, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda bir ulusun bağımsızlık ve hürriyet arzusunun simgesidir. Biz Beşiktaşlılar olarak, bu kutlu zaferin manevi mirasını kalbimizde taşımaktayız. Armamızın merkezinde yer alan ay yıldızlı Türk bayrağının önemin bilincindeyiz. Kulübümüz, geçmişten bugüne Türk milletinin mücadelesine ve zaferine her zaman sahip çıkmış, bu değerleri gelecek nesillere aktarmayı kendine görev bilmiştir. Başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları aziz şehitleri sonsuz minnet ve şükranla anıyoruz. Bu büyük kahramanlık destanı Beşiktaşlının ve Türk milletinin her zerresinde yaşamaya devam edecektir. Büyük Önder Atatürk'ün izinde Beşiktaşlı bu mirasa sahip çıkacak. Yaşatmaya devam edecek. Her Türk evladı da bunu yaşatmaya devam edecek. Sadece Beşiktaşlılar değil."

Beşiktaş Kulübü Başkanı Arat, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı da makamında ziyaret edip forma hediye etti.