Beşiktaş Kulübü, Hüseyin Yücel'in disipline sevkine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş Kulübü, Hüseyin Yücel'in disipline sevkine tepki gösterdi

Beşiktaş Kulübü, ikinci başkan Hüseyin Yücel'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, Yücel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle disipline sevk edildiği belirtildi. Hüseyin Yücel ise disipline gönderilmesine ilişkin sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi.

27.03.2024 20:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kulübü, ikinci başkan Hüseyin Yücel'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesine tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı futbolcu Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilmesinin ardından Yücel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle disipline sevk edildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülke futbolunu en ufak bir eleştirel açıklamaya tahammül göstermeden sürekli para cezaları vererek, oyuna katkı sağlayan gönüllülerin tüm eleştiri haklarını bu vesileyle kısıtlayarak yönetmeye çalışan TFF, yeni sevkleri açıkladı. Buna göre TFF, ikinci başkanımız Hüseyin Yücel'i X hesabından, profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilmesiyle ilgili yaptığı açıklama nedeniyle PFDK'ya sevk etti."

Hüseyin Yücel de disipline gönderilmesine ilişkin X hesabında yer alan paylaşımında, şu görüşleri aktardı:

"Sizler korkaksınız, olayları manipüle ediyorsunuz. Sizlerin vermiş ya da vereceği cezalar bizlere ancak madalya olur. Bizler Beşiktaş taraftarı olarak hep buradayız lakin sizler en kısa zamanda yolcusunuz. Bunu da sakın unutmayın."

Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü, Hüseyin Yücel'in disipline sevkine tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:52 Cübbeli Ahmet Hoca’nın verdiği süre dolmadan İsmailağa Cemaati ipleri kopardı Cübbeli Ahmet Hoca'nın verdiği süre dolmadan İsmailağa Cemaati ipleri kopardı
20:52 Almanya’da 4 Türkün can verdiği yangın kundaklama sonucu çıkmış Almanya'da 4 Türkün can verdiği yangın kundaklama sonucu çıkmış
20:06 Partisinin seçimi kaybetmesini mi istiyor Kılıçdaroğlu, asılan pankartlarla ilgili sessizliğini bozdu Partisinin seçimi kaybetmesini mi istiyor? Kılıçdaroğlu, asılan pankartlarla ilgili sessizliğini bozdu
18:53 CHP’nin kalesi İzmir’de AK Parti adayı Hamza Dağ, TKP’li gencin sözleri karşısında şaşkınlık yaşadı CHP'nin kalesi İzmir'de AK Parti adayı Hamza Dağ, TKP'li gencin sözleri karşısında şaşkınlık yaşadı
18:48 Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir
21:07 Yassine Benzia, Cezayir-Güney Afrika maçında harika bir gol attı Yassine Benzia, Cezayir-Güney Afrika maçında harika bir gol attı
19:24 Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlattı Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlattı
18:09 Kur’an-ı Kerim yakma provokatörü Salwan Momika Norveç’e iltica etti Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Salwan Momika Norveç'e iltica etti
17:38 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Batman mitinginde Kürtçe konuştu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Batman mitinginde Kürtçe konuştu
17:24 Olaylı maçtan ses seda çıkmadı PFDK sevkleri açıklandı Olaylı maçtan ses seda çıkmadı! PFDK sevkleri açıklandı
17:18 Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı
17:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek üzerinden emeklilere mesaj verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek üzerinden emeklilere mesaj verdi
16:40 Takımı ligden çekecekler mi Ali Koç’tan 2 Nisan çağrısı Takımı ligden çekecekler mi? Ali Koç'tan 2 Nisan çağrısı
16:19 Devlet Bahçeli: DEM’lenmiş CHP’nin perdesi 31 Mart’ta kapanmalıdır Devlet Bahçeli: DEM'lenmiş CHP'nin perdesi 31 Mart'ta kapanmalıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 21:33:44. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş Kulübü, Hüseyin Yücel'in disipline sevkine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement