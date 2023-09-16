Beşiktaş Kulübü'nün 2023 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı, BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı. Beşiktaş'ın toplam borcu 6 milyar lirayı aşmış durumda.

DENETİM KURULU ÜYESİ BİLGİ VERDİ

Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, divan kurulu toplantısıda yaptığı açıklamada siyah-beyazlı kulübün borcunu, alacaklarını ve Beşiktaş'ın ödemesi gereken faiz, ana para ve borçlarla ilgili detaylı bilgi verdi.

TOPLAM BORÇ 6 MİLYAR 696 MİLYON TL

Şentürk'ün açıklamasına göre, Beşiktaş'ın toplam borcu 6 milyar doları aşmış durumda. 31 Mayıs tarihi itibarıyla Beşiktaş'ın toplam borcu 6 milyar 696 milyon 974 bin TL.