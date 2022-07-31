Beşiktaş Kulübü, ek kombine satışının yapılacağını açıkladı - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübü, ek kombine satışının yapılacağını açıkladı

31.07.2022 14:46
Beşiktaş Kulübü, ek kombine satışının yapılacağını açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi planlanan kombine satışına ulaşılmasına rağmen gelen yoğun talep üzerine ek kombine satışına karar verildiğini duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi planlanan kombine satışına ulaşılmasına rağmen gelen yoğun talep üzerine ek kombine satışına karar verildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "13 Temmuz tarihinde satışa sunulan Vodafone Park 2022-2023 sezonu kombinelerine yoğun ilgi gösteren büyük Beşiktaş taraftarına en içten teşekkürlerimizi sunarız. Yönetim kurulumuz, planlanan kombine satışına ulaşılmış olmasına rağmen taraftarlarımızdan gelen yoğun talep üzerine ek kombine satışı yapılmasına karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.

Ek kombine satışının yarın saat 10.00'da başlayacağı ve 3 Ağustos Çarşamba günü saat 23.59'da sona ereceği belirtildi.

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Hazırlık maçı: Beşiktaş: 1 Sampdoria: 1 Hazırlık maçı: Beşiktaş: 1 Sampdoria: 1 Beşiktaş, yeni sezonu yarın açacak Beşiktaş, yeni sezonu yarın açacak
Kaynak: AA

Vodafone Park, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü, ek kombine satışının yapılacağını açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Kulübü, ek kombine satışının yapılacağını açıkladı - Son Dakika
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