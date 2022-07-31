Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "13 Temmuz tarihinde satışa sunulan Vodafone Park 2022-2023 sezonu kombinelerine yoğun ilgi gösteren büyük Beşiktaş taraftarına en içten teşekkürlerimizi sunarız. Yönetim kurulumuz, planlanan kombine satışına ulaşılmış olmasına rağmen taraftarlarımızdan gelen yoğun talep üzerine ek kombine satışı yapılmasına karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

Vodafone Park, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş Kulübü, ek kombine satışının yapılacağını açıkladı - Son Dakika

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