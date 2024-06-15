Beşiktaş Kulübünde Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Kulübünde Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi

Beşiktaş Kulübü, geleneksel hale gelen Kurban Bayramı bayramlaşma törenini Tüpraş Stadyumu'nda düzenledi. Törene kulüp başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri, danışman Bradley Friedel ve siyah-beyazlı sporcular katıldı. Başkan Arat, genç sporcuların camia için önemli olduğunu belirterek, bu etkinliği her bayram devam ettireceklerini söyledi. Törende farklı branş ve yaşlardaki sporcularla da sohbet edildi.

15.06.2024 12:13
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Beşiktaş Kulübünde, Kurban Bayramı dolayısıyla gelenekselleşen bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen törene, kulüp başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu ve kongre üyeleri, yönetim kurulu danışmanı Bradley Friedel ile siyah-beyazlı sporcular katıldı.

Başkan Hasan Arat, törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Alt yaş grubundaki sporcular, bizim camiamız için çok kıymetli. Her bayram gerçekleştirdiğimiz bu etkinliği de devam ettireceğiz. Amatör şubelerimizde değerli başarılar elde etmiş sporcularımızla beraber olmaktan gururluyum. Bu sporcularımız Beşiktaş'ın geleceğidir. Onlara sahip çıkalım. Bu göreve belli bir süre için geldik. Bu görev aynı zamanda vatan görevidir. Beşiktaş camiasının her türlü birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bütün spor faaliyetlerimizin sezon başlangıcında desteklerinizi bekliyoruz. Bu birlik ve beraberliği tüm Türkiye'ye gösterelim. Tüm Türkiye'nin ve Beşiktaş camiasının bayramını kutlarım. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

Hasan Arat, törene katılan farklı branş ve yaştaki sporcularla sohbet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübünde Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Kulübünde Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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