Beşiktaş Kulübünde mazbata töreni yarın yapılacak - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübünde mazbata töreni yarın yapılacak

31.05.2022 14:12
Beşiktaş Kulübünde mazbata töreni yarın yapılacak

Beşiktaş Kulübünde başkanlığa yeniden seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, yarın mazbatalarını alacak.

Beşiktaş Kulübünde başkanlığa yeniden seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, yarın mazbatalarını alacak.

Vodafone Park saha zemininde gerçekleştirilecek mazbata töreni, saat 15.30'da başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde yapılan olağan seçimli genel kurulda Ahmet Nur Çebi, geçerli oyların 2 bin 777 oyla yeniden başkanlığa seçilmişti. Başkanlığa adaylığını koyan Fuat Çimen ise bin 190 oy almıştı.

Yarınki törende denetim, disiplin ile seçme ve sicil kurullarına seçilenler de mazbatalarını alacak.

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Kaynak: AA

Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübünde mazbata töreni yarın yapılacak - Son Dakika


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