Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters, yarın İstanbul'a gelecek.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın saat 17.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Kyle Walker-Peters ile Anlaştı - Son Dakika
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