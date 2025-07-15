Beşiktaş, Kyle Walker-Peters ile Anlaştı

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters, yarın İstanbul'a gelecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın saat 17.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.