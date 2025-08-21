Beşiktaş, Lausanne ile Deplasmanda Karşılaştı - Son Dakika
Beşiktaş, Lausanne ile Deplasmanda Karşılaştı

21.08.2025 21:36
Beşiktaş, Lausanne ile oynadığı maçta kadroda değişiklikler yaptı. Ersin Destanoğlu sezonun ilk maçına çıktı.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lausanne ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son karşılaşmaya göre iki değişiklik yaptı.

Norveçli teknik adam, Süper Lig'deki ikas Eyüpspor müsabakasına göre İsviçre deplasmanında ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılan Mert Günok ve Jonas Svensson'un yerine Ersin Destanoğlu ile David Jurasek'e şans verdi.

Ole Gunnar Solskjaer, Lausanne karşısında kalede Ersin Destanoğlu'nu görevlendirdi. Takımını sahaya üçlü savunmayla süren 52 yaşındaki teknik adam, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu'ya formayı teslim etti. Orta alanı Milot Rashica, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü ve David Jurasek'e emanet eden Solskjaer, hücumda ise Rafa Silva, Joao Mario ile Tammy Abraham'ı sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Emre Bilgin, Emir Yaşar, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi yer aldı.

Ersin Destanoğlu, bu sezon ilk kez forma giydi

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, bu sezonki ilk maçına Lausanne karşısında çıktı.

Mert Günok'un ağrıları nedeniyle kadrodan çıkmasıyla siyah-beyazlı oyuncu, 2025-2026 sezonunda siftah yaptı.

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü

Siyah-beyazlı takımda orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Lausanne maçına kaptan olarak çıktı.

Beşiktaş'ta kaptan kaleci Mert Günok'un sakatlanarak kadrodan çıkarılmasıyla milli futbolcu, maçta kaptanlık görevini aldı.

İki kulüp yöneticileri yemekte buluştu

Lausanne-Beşiktaş maçı öncesinde iki kulüp yöneticileri Lozan'da dostluk yemeğinde buluştu.

Kulübün açıklamasına göre, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Kaan Kasacı, Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları ile Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ali Berke Tükenmez, düzenlenen yemekte Lausanne Başkanı Leen Heemskerk ve UEFA Delegesi Mark Evans ile bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri, yemeğin ardından dostça bir müsabaka olması temennisinde bulunarak günün anısına Leen Heemskerk ile Mark Evans'a isimlerinin yazılı olduğu Beşiktaş formasını hediye etti.

Taraftarlardan Beşiktaş'a büyük ilgi

İsviçre'de yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar, Lausanne ile oynanan play-off turu ilk karşılaşmasında siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı.

La Tuiliere Stadı'nda oynanan maça büyük ilgi gösteren taraftarlar, Beşiktaş'ı maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla destekledi.

Öte yandan, bazı Beşiktaşlı taraftarlar ise müsabakayı Lausanne'lı futbolseverlerle yan yana izledi.

Kaynak: AA

Ersin Destanoğlu, Orkun Kökçü, Konferans, Beşiktaş, İsviçre, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

