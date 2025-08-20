Beşiktaş, Lausanne ile kapışacak

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmaya hazır olduklarını ve kendi oyunlarını rakibe kabul ettirmek istediklerini söyledi.

Norveçli teknik adam ile orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, La Tuiliere Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Yoğun trafikten dolayı toplantıya geç kaldığını aktaran Solskjaer, yeni transfer Wilfred Ndidi ile ilgili "Ndidi, çok profesyonel bir oyuncu. Çok da iyi bir insan. Eksik olduğumuz şeyleri de tamamlayacak, lider bir oyuncu. Onu transfer ettiğimiz için çok mutluyuz. Çok katkı vereceğini biliyorum." diye konuştu.

İki maçı da heyecanla beklediklerini aktaran 52 yaşındaki teknik direktör, "Yeni bir hocaları var. Güçlü ve inançlılar. Astana'ya karşı iyi bir oyun oynadılar. Astana ve ligdeki maçlarını izledik. Onları iyi analiz ettik. Rakibimizin güçlü olduğu yanları biliyoruz. Bizim isteğimiz, rakibimize kendi oyunumuzu kabul ettirmek ve kendi oyunumuzu oynamak." ifadelerini kullandı.

Lausanne'ın etkili oyuncularının bulunduğunu vurgulayan Norveçli çalıştırıcı, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Kaly Sene etkileyici bir oyuncu. Futbol bireysel bir oyun değil, kolektif bir oyun. Takımları iyi, rakibin güçlü yanlarına hazır olacağız. Diğer oyuncular da problem çıkarabilirler. Kendi oyunumuza güvenerek maça çıkacağız. Yarınki maç turun ilk yarısı olacak. İstanbul'da da ikinci devre olacak. Biz yarınki maça hazırız."

"Normalden farklı oynamamız gerekiyor"

Ole Gunnar Solskjaer, La Tuiliere Stadı'nın sentetik zeminiyle ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

"Ben Norveç'te sentetik zeminde kariyerime başlamıştım. Manchester United'da oynadığım dönem öncesinde sentetik zemine hazırdım. Çok farklı sentetik zeminler de görüyoruz. Buradaki zemini anlamak için idmanı burada yapacağız. Teknik oyuncularımızın buna hazır olması gerekiyor. Sentetik zeminin doğal çimden farklı olduğunu oyunculara anlatacağız. Normalden farklı oynamamız gerekiyor. Daha hızlı bir oyun oynamamız gerekiyor."

Basında yer alan eleştirilere de cevap veren Solskjaer, "Benim için asla sorun değil. Medya ilgi çekmek için bunları yapacak. Futbolun içinde uzun zamandır bulunuyorum. Eleştirileri yok sayma eğilimindeyim. Amacımız kulübü, taraftarı, oyuncuları birbirine bağlamak, en iyi ortamı oluşturmak. Oyuncuları etkileyebilir ama bunlar beni etkilemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Başarıyı sağlamak zorundayız"

Solskjaer, siyah-beyazlı takımla başarı yakalamak zorunda olduklarını dile getirdi.

Tutkulu bir takım oluşturmayı hedeflediğini belirten Solskjaer, "Tutkulu, standardı olan bir takım oluşturmak istiyoruz. Herkesin istediği şey başarı. Başarıyı sağlamak zorundayız. Küçük sesler medyadan doğal olarak çıkacak. Pazar günü oynadığımız oyunu çok beğendim. Eyüpspor karşısında oynadığımız oyun gayet iyiydi." şeklinde konuştu.

Yarın oynanacak müsabakanın kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Solskjaer, şunları kaydetti:

"Oyunculardan en iyi performansı almak için çabalarsınız. Bu kulübün transfer politikasıyla ilgili daha sonra konuşabiliriz. Başkanımız ve transferden sorumlu yetkililerimiz transferler için çabalıyor. Oyuncuların kalitesini yukarıya çıkarmak için çabalıyoruz. Fakat önemli olan yarın. Bu hafta bizim odağımız Avrupa."

Ole Gunnar Solskjaer, teknik adamlığı döneminde İsviçre ekipleriyle daha önce 3 kez karşılaşıp kazanamamasına ilişkin bir soruya ise, "Yarın bu istatistiği değiştireceğimi umuyorum." yanıtını verdi.

Wilfred Ndidi: "Yarın iyi bir performans göstereceğimize inanıyorum"

Beşiktaş'ın Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi, yarın oynanacak karşılaşmada iyi performans göstereceklerine inandığını aktardı.

Yüzde 100 hazır olduğunu vurgulayan Ndidi, "Yarın güzel bir maç olacak. Hazır olduğumuzu düşünüyorum, heyecanlıyız. İyi bir performans göstereceğimize inanıyorum. Adaptasyonum da hızlı ilerliyor. Uzun yıllar İngiltere'de oynadım. Beşiktaş gibi üst düzey bir takıma geldiğimi biliyorum. Fiziksel olarak her zaman hazır olmam gerektiğinin farkındayım." diye konuştu.

Adaptasyon sürecinde teknik adamların ve takım arkadaşlarının desteğinin öneminden bahseden Nijeryalı oyuncu, "Onların da desteğiyle bu süreci rahat geçiriyorum. Genel olarak hocamızın ve arkadaşlarımın desteğiyle neler yapacağımızı biliyorum. Daha ileriyle gideceğiz. Futbol bireysel bir oyun değil. Takıma katkı vereceğimi düşünüyorum." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.