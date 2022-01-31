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Beşiktaş, Ljajic'i sonunda transfer ediyor! Yıldız futbolcu, Süper Lig'de kaldı - Son Dakika

Beşiktaş, Ljajic'i sonunda transfer ediyor! Yıldız futbolcu, Süper Lig'de kaldı

31.01.2022 18:39
Beşiktaş, Ljajic'i sonunda transfer ediyor! Yıldız futbolcu, Süper Lig'de kaldı

Beşiktaş'ta sezon başında kadro dışı kalan Adem Ljajic, Yeni Malatyaspor'a transfer oluyor. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Adil Gevrek yaptığı açıklamada, "Adem Ljajic'in transferi için hem Beşiktaş'a hem de oyuncuya teklifimizi yaptık. Beşiktaş ile de anlaşma sağladık. Adem de teklifimizi kabul ederse aramıza katılacak" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın 2018 yılında kadrosuna 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle kattığı Adem Ljacic büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Sezon başı teknik direktör Sergen Yalçın'ın talimatıyla kadro dışı bırakılan Sırp futbolcuya talip çıktı.

"ADEM DE TEKLİFİMİZİ KABUL EDERSE ARAMIZA KATILACAK"

Ajansspor'un haberine göre,Süper Lig takımı Yeni Malatyaspor'dan Adem Ljajic atağa geldi. Malatya ekibinde başkan Adil Gevrek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Adil Gevrek, "Adem Ljajic'in transferi için hem Beşiktaş'a hem de oyuncuya teklifimizi yaptık. Beşiktaş ile de anlaşma sağladık. Adem Ljajic'in ödemesinin bir bölümünü biz, bir bölümünü de Beşiktaş ödeyecek. Adem de teklifimizi kabul ederse aramıza katılacak" dedi.

BEŞİKTAŞ FORMASI ALTINDA 18 GOL VE 29 ASİST YAPTI

Adem Ljajic, 2018 yılından bu yana siyah-beyazlı takımda toplam 85 maçta forma giydi ve 18 gol-29 asist performansı gösterdi.

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Ljajic'i sonunda transfer ediyor! Yıldız futbolcu, Süper Lig'de kaldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Ljajic'i sonunda transfer ediyor! Yıldız futbolcu, Süper Lig'de kaldı - Son Dakika
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