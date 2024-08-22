Beşiktaş, Lugano ile berabere kaldı - Son Dakika
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Beşiktaş, Lugano ile berabere kaldı

Beşiktaş, Lugano ile berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı İsviçre ekibi Lugano ile 3-3 berabere kaldı.

22.08.2024 23:36
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UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı İsviçre ekibi Lugano ile 3-3 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada orta alandan Al-Musrati'nin pasında Rafa Silva, topuğuyla ceza sahası içindeki Gedson'a pasını aktardı. Bu oyuncu sağ çaprazdan çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

53. dakikada Lugano savunmasının çıkarken kaptırdığı topta araya giren Rashica, sağ taraftan pasını ceza sahası içine aktardı. Gedson Fernandes'in sağ çaprazdan şutunda kaleci Saipi meşin yuvarlağı kornere çeldi.

55. dakikada sol taraftan Masuaku'nun arka direğe kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Al Musrati yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3

56. dakikada Aliseda, ceza yayında aldığı topu ceza sahası içindeki Steffen'e aktardı. Steffen'in uzak direğe bekletmeden plasesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3

63. dakikada sağ taraftan Bislimi'nin ceza sahası içine çevirdiği topa kale önünde Paulista'nın ters dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-3

Hakemler: Morten Krogh, Dennis Rasmussen, Steffen Bramsen

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Doumbia (Grgic dk. 62), Bislimi (Bottani dk. 85), Mahmoud (Correia dk. 85), Steffen, Aliseda, Vladi (Przybylko dk. 62)

Yedekler: Osigwe, Mina, Brault-Guillard, Macek, Mai, Mahou, Cimignani, Marques

Teknik Direktör: Mattia Croci-Torti

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al-Musrati, Ndour (Onana dk. 58), Rashica (Muçi dk. 71), Gedson Fernandes, Rafa Silva, Immobile (Mustafa Hekimoğlu dk. 71)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Can Keleş, Emrecan Terzi

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Goller: Bislimi (dk. 34), Steffen (dk. 56), Paulista (dk. 63 k.k.) (Lugano), Gedson Fernandes (dk. 21 ve 51), Al Musrati (dk. 55) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Doumbia, Valenzuela (Lugano), Ndour, Onana (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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