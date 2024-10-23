Beşiktaş Lyon Maçına Hazır - Son Dakika
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Beşiktaş Lyon Maçına Hazır

Beşiktaş, Lyon'la oynayacağı Avrupa Ligi maçı için antrenmanlarını tamamladı.

23.10.2024 11:36
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fransız ekibi Olympique Lyon ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman top çalışmasıyla başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Van Bronckhorst da bir süre bu çalışmada bulundu.

Sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Mert Günok idmanda yer almadı.

Bir süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak olan Ersin Destanoğlu ise antrenmana katıldı. 23 yaşındaki kalecinin durumuna maç saatinde bakılacak ve oynama durumu netleşecek.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde siyah-beyazlılar, Lyon müsabakasının taktiği üzerinde durdu.

Siyah-beyazlılar, saat 14.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Fransa'nın Lyon kentine gidecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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