Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Maçı Hazır

Spor

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Nagyerdei

Hakemler: Simone Sozza, Alberto Tegoni, Giovanni Baccini

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile

Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lemkin, Stojic, Shlomo, Jehezkel, Peretz, Van Overeem, Kanichowsky, Davida, Turgeman, Patati