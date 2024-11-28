UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Nagyerdei
Hakemler: Simone Sozza, Alberto Tegoni, Giovanni Baccini
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile
Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lemkin, Stojic, Shlomo, Jehezkel, Peretz, Van Overeem, Kanichowsky, Davida, Turgeman, Patati
Son Dakika › Spor › Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Maçı Hazır - Son Dakika
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