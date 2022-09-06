Sahaya inip, Beşiktaşlı futbolculara saldıran şüpheliye 3 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Sahaya inip, Beşiktaşlı futbolculara saldıran şüpheliye 3 yıla kadar hapis istemi

06.09.2022 12:00
Sahaya inip, Beşiktaşlı futbolculara saldıran şüpheliye 3 yıla kadar hapis istemi

Beşiktaş maçı sonrası sahaya girip, Beşiktaşlı futbolculara tekme atan ve adli kontrolle serbest kalan Berkay Ö. (20) hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

ANKARA'da, hafta sonu oynanan MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı sonrası sahaya girip, Beşiktaşlı futbolculara tekme atan ve adli kontrolle serbest kalan Berkay Ö. (20) hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "6222 sayılı kanunun 18'inci maddesi uyarınca, yargılaması sona erip verilecek hüküm kesinleşinceye kadar seyirden yasaklama tedbiri uygulanan Berkay Ö. hakkında, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 16/2 maddesi uyarınca Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesine, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi ile iddianame düzenlenmiştir" denildi.


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Sahaya inip, Beşiktaşlı futbolculara saldıran şüpheliye 3 yıla kadar hapis istemi Sahaya inip, Beşiktaşlı futbolculara saldıran şüpheliye 3 yıla kadar hapis istemi FLAŞ...Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunan Berkay Ö. hakkında, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi ile iddianame düzenlendi. FLAŞ...Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunan Berkay Ö. hakkında, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi ile iddianame düzenlendi.
Kaynak: DHA

MKE Ankaragücü, Cumhuriyet, Beşiktaş, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sahaya inip, Beşiktaşlı futbolculara saldıran şüpheliye 3 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahaya inip, Beşiktaşlı futbolculara saldıran şüpheliye 3 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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