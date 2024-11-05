Beşiktaş, Malmö Maçına Hazır - Son Dakika
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Beşiktaş, Malmö Maçına Hazır

Beşiktaş, Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Ciro Immobile idmana katılmadı.

05.11.2024 12:12
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın sahasında İsveç temsilcisi Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesi Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı takımla salonda toplantı yaptı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Gruplar halinde koşuyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Malmö maçının taktiği üzerinde duruldu.

İdmana sakatlığı bulunan Ciro Immobile katılmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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