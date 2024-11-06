Beşiktaş, Malmö'yü 2-1 Yendi

Spor

Stat: Tüpraş

Hakemler: Sven Jablonski, Lasse Koslowski, Eduard Beitinger (Almanya)

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista (Dk. 84 Emirhan Topçu), Uduokhai, Masuaku, Ndour (Dk. 72 Rashica), Gedson Fernandes, Muçi, Rafa Silva (Dk. 84 Salih Uçan), Joao Mario (Dk. 72 Al Musrati), Semih Kılıçsoy

Malmö: Friedrich, Rösler, Jansson, Zatterström, Bolin (Dk. 72 Taha Ali), Pena (Dk. 86 Rosengren), Johnsen, Busanello, Botheim (Dk. 86 Rieks), Christiansen, Kiese Thelin (Dk. 73 Berg)

Goller: Dk. 76 Muçi, Dk. 85 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Dk. 90+3 Rieks (Malmö)

Sarı kartlar: Dk. 30 Pena, Dk. 90+3 Jansson (Malmö), Dk. 45+2 Masuaku, Dk. 69 Paulista, Dk. 90+6 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup etti.

59. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Muçi'nin kafa pasıyla topu kontrol eden Rafa Silva, süratle sağ kanattan ceza sahasına girdi. Portekizli oyuncunun çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Friedrich'ten döndü. Pozisyonun devamında Rafa Silva, meşin yuvarlağı Joao Mario ile buluşturdu. Bu oyuncunun penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta top kaleci Friedrich'te kaldı.

64. dakikada gelişen Malmö atağında Kiese Thelin'in altıpasın önünden çıkardığı şutta meşin yuvarlak Masuaku'nun dirseğine çarptı. Ardından Thelin'in dönen topa yaptığı vuruşta bu kez kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

76. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağdan bindiren Svensson'un ceza sahası içi çaprazından ortasında Muçi, arka direkte yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

85. dakikada siyah-beyazlı takım farkı 2'ye çıkardı. Emirhan Topçu'nun pasında topu şık bir şekilde önüne alan Semih Kılıçsoy, şık bir şekilde dönerek Jansson'dan sıyrıldı. Milli oyuncu, ceza yayının biraz sağından uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

90+3. dakikada Malmö farkı 1'e indirdi. Christiansen'in ceza sahası içi sol çaprazda yerden pasında Rieks, altıpasın önünde boş kaleye yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu. Maçın hakemi Sven Jablonski, ofsayt kararı verdi. Ancak VAR hakemlerinin uyarısıyla pozisyonun ofsayt olmadığına karar veren hakem Jablonski, golü geçerli saydı: 2-1

Beşiktaş, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.